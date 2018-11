PSG in verlegenheid gebracht door ‘etnisch profileren’ van spelers

Paris Saint-Germain is in verlegenheid gebracht door een publicatie van Mediapart, dat samenwerkt met klokkenluiderswebsite Football Leaks. Van de voetballers uit de jeugdopleiding werd tussen 2013 en 2018 de etniciteit op de beoordelingsformulieren ingevuld. Gepoogd zou zijn om het aantal donkere spelers te verminderen.

Ook de scouts van PSG moesten bij het aanleveren van spelersrapporten aangeven welke etniciteit de voetballers hadden: ‘Frans’, ‘Maghrebijns’, ‘Antilliaans’ of ‘Zwart-Afrikaans’. Zo gaf scout Serge Fournier de dertienjarige Yann Gboho uitstekende beoordelingen mee, maar werd de speler vanwege zijn huidskleur weggestuurd. Volgens Fournier wilde PSG geen geboren Afrikanen vastleggen omdat ‘je nooit weet of de geboortedatum klopt’.

Mediapart heeft tevens de hand weten te leggen op vergadernotulen uit 2014 waarin staat dat scout Marc Westerloppe van mening was dat PSG een betere ‘balans’ in het scouten moest zien te vinden: “Er is een probleem wat betreft de oriëntatie van de club. Er is evenwicht nodig, want er zijn te veel West-Indiërs en Afrikanen in Parijs en omstreken”, zou Westerloppe hebben gezegd.

PSG bevestigt dat er zoiets als een ‘etnische classificatie’ is geweest, maar dat de club daar niets mee te maken had. Het was immers het werk van individuele personen binnen de jeugdopleiding die ‘in het geheim’ opereerden. PSG heeft met deze aanpak de wet mogelijk wel overtreden en dus zouden de publicaties van Football Leaks nog een staartje kunnen krijgen. PSG heeft zelf ook al een intern onderzoek aangekondigd.