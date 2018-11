Onana: ‘Ik vond het wel meevallen, onze supporters zijn veel erger!’

Ajax zette woensdagavond met een 1-1 gelijkspel tegen Benfica in Lissabon een flinke stap richting overwintering in de Champions League en André Onana speelde een hoofdrol in het Estádio da Luz. De Kameroener zag er ongelukkig uit bij de openingstreffer van Jonas, maar hield zijn ploeg in de slotfase, nadat Dusan Tadic eerder al voor de gelijkmaker had gezorgd, met een aantal knappe reddingen op de been.

Na afloop van het felbevochten resultaat weigerde de doelman een heldenrol op te eisen: “Ik ben geen held, Tadic was de redder. Hij maakte het doelpunt”, begon Onana tegenover A Bola. Het gelijkspel kwam voor Benfica na de eerdere nederlaag in Amsterdam en een aantal zwakke optredens in de eigen competitie als een nieuwe domper en de supporters van de Portugese grootmacht lieten tijdens en na de wedstrijd duidelijk hun onvrede blijken.

Onana vond echter dat het allemaal wel meeviel met het gemor op de tribunes: “Ik vind dat de fans helemaal zo hard nog niet waren voor de spelers van Benfica. Onze supporters zijn veel erger! Maar wij zijn gewend aan het gefluit”, reageerde hij op de protesten en de witte zakdoekjes op de tribunes, die waren gericht op trainer Rui Vitória.

Deze uitspraken van Onana staan overigens niet op zichzelf, aangezien hij zich al eerder heeft uitgelaten over het publiek in de Johan Cruijff ArenA. In augustus vertelde hij in gesprek met Ajax Life al dat hij de sfeer tijdens wedstrijden in de Eredivisie als compleet anders ervaart dan de sfeer op Europese avonden: “Dan begint het publiek vaak na twintig minuten al te morren, zeker als het even niet lukt. Dan klinkt er al snel gefluit bij een verkeerde pass of iets. Ik vind dat niet leuk. Het is voetbal, je hebt niet altijd alles onder controle.”