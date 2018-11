City veegt de vloer aan met Shakhtar; Lyon geeft zege uit handen tegen tiental

Manchester City is zo goed als zeker van overwintering in de Champions League. The Citizens waren in eigen stadion veel te sterk voor Shakhtar Donetsk, dat met een 6-0 nederlaag huiswaarts werd gestuurd. Olympique Lyon heeft nagelaten een reuzenstap te zetten naar de achtste finales van het miljardenbal. Memphis Depay en consorten gaven een zege uit handen tegen het tiental van TSG 1899 Hoffenheim: 2-2.

Manchester City - Shakhtar Donetsk 6-0

Manchester City pakte zes punten uit de eerste drie Champions League-wedstrijden en won twee weken eerder met 0-3 van Shakhtar. The Citizens gingen in het Etihad Stadium uitstekend van start en stonden na een kwartier spelen al op voorsprong. Riyad Mahrez stuurde aan de rechterkant van het veld drie man het bos in en leverde de bal voor het doel af, waar David Silva klaarstond om het leer over de lijn te werken. Tien minuten later verdubbelde Manchester City de score, al was dat een cadeautje van scheidsrechter Viktor Kassai. Raheem Sterling trapte in de grond, struikelde en kreeg daarvoor een strafschop. Gabriel Jesus liet het buitenkansje vanaf elf meter niet onbenut: 2-0.

Sterling maakte kort na rust een einde aan de nog bestaande onzekerheid in het Etihad Stadium. De aanvaller speelde zich op knappe wijze vrij en schoot op een fraaie manier de 3-0 achter Shakhtar-doelman Andriy Pyatov. Na een overtreding op Silva mocht Gabriel Jesus een kwartier voor tijd andermaal aanleggen vanaf elf meter. De Braziliaan wist de strafschop om te zetten in zijn tweede treffer van de avond. In de laatste minuten liep Manchester City nog uit naar een hele ruime marge. Mahrez tekende met een knap schot voor de vijfde treffer van de avond, terwijl Gabriel Jesus de eindstand op 6-0 bepaalde.

Olympique Lyon - TSG 1899 Hoffenheim 2-2

Bij de Fransen stond Memphis Depay aan de aftrap, terwijl Kenny Tete op de reservebank zat. Joshua Brenet begon bij de bezoekers tevens op de bank en Justin Hoogma behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Hoffe. Nadat een gevaarlijke voorzet van Tanguy Ndombélé nog geen doelpunt had opgeleverd, kwam Olympique Lyon na negentien minuten spelen op voorsprong. Na een hachelijke situatie voor het doel van Hoffenheim, waar doelman Olivier Baumann een aantal keer reddend ingreep, schoot Nabil Fekir uiteindelijk de openingstreffer tegen de touwen.

Nog voor rust verdubbelden les Gones de score. Na terugleggen van Ferland Mendy schoot Ndombélé de 2-0 binnen. Voor Hoffenheim werd de situatie nog eens moeilijker toen Kasim Nuhu kort na rust zijn tweede gele kaart kreeg van scheidsrechter Danny Makkelie. Snel daarna leek Olympique Lyon op 3-0 te komen, maar de treffer van Jason Denayer werd geannuleerd wegens buitenspel. Ondanks de ondertalsituatie kwam Hoffenheim na een uur spelen via Andrej Kramaric terug in de wedstrijd. Doordat Olympique Lyon verzuimde om de wedstrijd in het slot te gooien, bleven de Duitsers in leven. Door een doelpunt van Pavel Kaderabek in extremis keert Hoffenheim nog met een punt huiswaarts.