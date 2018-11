‘PSV kan het met dit team hartstikke goed doen in de Europa League’

Luuk de Jong zette PSV dinsdagavond tegen Tottenham Hotspur vroeg op voorsprong, maar de Eindhovenaren slaagden er uiteindelijk niet in om de wedstrijd op Wembley met een overwinning af te sluiten. Door twee doelpunten van Harry Kane werd het uiteindelijk 2-1 voor the Spurs en Denzel Dumfries moest na de wedstrijd toegeven dat die eindstand een terechte afspiegeling van de verhoudingen was.

“Als je naar de hele wedstrijd kijkt, hadden zij de grotere kansen”, reageerde hij bij Veronica. De rechtsback was desondanks enorm teleurgesteld door de late treffers van Kane: “We waren heel dichtbij en hebben gevochten als leeuwen. Helaas valt dan eerst de gelijkmaker en maken ze daarna nog de 2-1”, vervolgde hij zijn verhaal.

“We stonden als team goed en Jeroen Zoet hield ons goed in de strijd. We deden er met zijn allen alles aan om een goal te voorkomen. Het is heel zuur dat-ie op het einde dan toch valt”, ging hij verder. Voor PSV was het na eerdere nederlagen tegen Barcelona en Internazionale de derde verliespartij in vier Champions League-wedstrijden: “Ik denk dat dit degene is die het meest pijn doet, al zit ik nu nog in de emotie”, vertelde Dumfries daarover.

PSV is door de nederlaag in Londen uitgeschakeld in de Champions League, maar houdt in theorie nog kans op een vervolg in de Europa League na de winterstop. Dumfries hoopt dat zijn ploeg in de laatste twee wedstrijden tegen Barcelona en Inter voor een goed resultaat kan zorgen: “Daar gaat onze volle focus naar uit. Dat kunnen we nog bereiken, dus dan moeten we daar ook volle bak voor gaan. Als wij met dit team de Europa League ingaan, kunnen we het hartstikke goed gaan doen.”