‘Duitse aanpak’ van Erik ten Hag: ‘Hij kan zich daarin vastbijten’

Ajax verloor in de Eredivisie enkel nog van PSV, zit in de achtste finale van de KNVB Beker en kan zich woensdagavond plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Het verbaast Urby Emanuelson niet dat Ajax onder Erik ten Hag de weg naar boven heeft ingezet, zo vertelt de middenvelder in De Telegraaf.

Emanuelson werkte bij FC Utrecht samen met Ten Hag en zag toen al dat de coach ‘zijn ploeg heel goed voorbereidt’: “Hij kan zich in een tegenstander vastbijten en stopt er dan zo veel tijd in dat hij vaak de juiste tactiek weet te vinden.” Ten Hag werkte vóór Ajax als hoofdcoach bij FC Utrecht, Bayern München II en Go Ahead Eagles en het buitenlandse avontuur moet hem sterker hebben gemaakt, aldus Emanuelson.

“Zijn ervaringen bij Bayern maken van Ten Hag een andere trainer dan de coaches die ik ooit heb gehad. Zijn aanpak zou je Duits kunnen noemen. Dan is het natuurlijk wel prettig om dat soort mensen als Tonny Bruins Slot, Alfred Schreuder, Aron Winter en Richard Witschge om je heen te hebben, die precies weten wat er Europees wordt gevraagd.”

“Daarnaast weten ze hoe de mensen willen dat er bij Ajax wordt gespeeld. Die extra’s zijn pluspunten voor de trainer.” Ajax treft woensdag Benfica en Emanuelson heeft er vertrouwen in dat de club uit Amsterdam een overwinning kan meenemen uit Lissabon. Wint Ajax in het Estádio da Luz, dan is men zeker van de volgende ronde in het miljardenbal.