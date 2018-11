Kieft lovend over Feyenoorder: ‘Voor dit niveau vind ik hem heel compleet’

Nicolai Jörgensen maakte vorige week in het competitieduel met PEC Zwolle (3-0) zijn eerste treffer van het seizoen. In de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag (5-1) trof de Deense spits vervolgens drie keer het net. Wim Kieft laat zich bij De Tafel van Kees lovend uit over Jörgensen.

“Ik denk dat Kasper Dolberg een groter talent is. Jörgensen heeft het vorig seizoen moeilijk gehad, spitsen hebben altijd wel een periode dat ze niet scoren. Dan wordt het bijna een obsessie dat ze niet scoren, daar hebben ze het heel moeilijk mee. Voor dit niveau vind ik hem heel compleet. Hij is makkelijk aanspeelbaar, weet goed weg te lopen uit de dekking. In het strafschopgebied is hij vrij goed”, analyseert Kieft.

“Heel vaak als Feyenoord niet goed speelt, zijn het middenveld en Jörgensen te statisch”, voegt Hans Kraay jr. toe. Jörgensen moest de start van het seizoen aan zich voorbij laten gaan wegens een voetblessure. “In het eerste half uur tegen ADO waren Jörgensen en Clasie in beweging, waardoor het makkelijker werd voor de centrale verdedigers. Er was beweging in het elftal, normaal is het te stroperig.”