Marcel Brands trok afgelopen zomer de deur bij PSV achter zich dicht om aan de slag te gaan als technisch directeur bij Everton. Als technisch manager van de club uit Eindhoven had hij de aandacht getrokken van the Toffees. Brands slaagde erin om relatief grote namen naar het Philips Stadion te halen en voor de neus van grote clubs weg te plukken. In Liverpool hoopte men dat hij dat ook namens Everton kon doen en in zijn eerste periode is Brands daar al in geslaagd.

Brands zorgde in de Eredivisie voor een aantal opzienbarende transfers. Hij wist Andrés Guardado, een speler met drie WK’s op zijn naam, voor nog geen drie miljoen euro weg te halen bij Valencia. Vorig jaar hadden veel grote clubs interesse in Hirving Lozano, maar de Mexicaan koos voor PSV. Het waren die transfers die de aandacht trokken van Everton. Eenmaal aangekomen in Engeland, haalde Brands met Lucas Digne, Yerry Mina en André Gomes drie spelers weg bij Barcelona. Niet geheel ontoevallig stonden sommige van deze spelers eerder al bij PSV op het lijstje.

“Bij PSV had ik geïnformeerd naar Yerry Mina, maar toen die deze zomer een geweldig WK speelde bij Colombia was dat kansloos. Lucas Digne stond bij PSV al jaren op de lijst als 'uitstekend' voor linksback. Maar onhaalbaar”, legt Brands uit in een interview met het Algemeen Dagblad. “Bij middenvelder André Gomes was het wel aardig: twee jaar geleden vroeg Everton mij ook, maar toen wilde ik nog bij PSV blijven. Moshiri gaf ik destijds wel als tip: die Gomes moeten jullie nu ophalen bij Valencia, haha.’”

Waar Brands in Eindhoven in acht jaar tijd ongeveer 135 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers, spendeerde hij bij Everton al 100 miljoen in een zomer. Toen Brands nog werkzaam was bij PSV, zei hij dat het lijkt alsof groot geld soms lui maakt in Engeland. “Wat ik bedoelde: ik ben opgevoed met het idee: hoe groter bedragen worden, hoe meer verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Ik vind oprecht dat je als technisch directeur bij een Engelse club nóg zorgvuldiger je geld moet uitgeven. Als je hier missers maakt met spelers, zijn die daarna bijna niet meer weg te brengen. Engeland zit qua salarissen in de top van de Europese voetbalpiramide.”