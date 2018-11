Van Bronckhorst en Feyenoord in januari in gesprek: ‘Ik denk dat hij stopt’

De clubleiding van Feyenoord gaat in de winterstop in gesprek met Giovanni van Bronckhorst over de toekomst van de trainer, zo meldt Voetbal International vrijdag. Journalist Martijn Krabbendam verwacht dat Van Bronckhorst na dit seizoen afscheid neemt; de oefenmeester beschikt over een aflopend contract en heeft komende zomer vier seizoenen in De Kuip achter de rug.

Krabbendam speculeert dat Feyenoord en Van Bronckhorst tijdens hun onderlinge gesprek in januari tot de conclusie kunnen komen dat de wegen gaan scheiden. "Dat kan heel goed van Van Bronckhorst zelf komen. Er wordt makkelijk gezegd dat Feyenoord van hém af wil, maar hij zit er natuurlijk ook al vier jaar en heeft qua prijzen het maximale uit de club gehaald."

Er komt altijd een moment waarop de partijen moeten bepalen of het zin heeft om met elkaar door te gaan, zo vervolgt Krabbendam. Hij denkt dat die keuze 'meer aan Van Bronckhorst zelf is' dan aan Feyenoord. Hij zegt geen signalen te krijgen dat de oefenmeester het na dit seizoen voor gezien houdt, maar verwacht persoonlijk dat dat wel gaat gebeuren.

"Als je heel logisch nadenkt en kijkt naar hoe de afgelopen jaren zijn gegaan en wat hij heeft gewonnen... Er komt een moment dat je verder moet", aldus Krabbendam. Met Van Bronckhorst aan het roer werd Feyenoord eenmaal landskampioen en won het tweemaal de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Dit seizoen staat Feyenoord derde in de Eredivisie, met tien punten minder dan koploper PSV.