‘Hij heeft de definitieve keuze tussen Oranje en Marokko nog niet gemaakt’

John van den Brom gaat zich niet bemoeien met de keuze van Oussama Idrissi over zijn interlandcarrière. De aanvaller werd vrijdag opgenomen in de selectie van Marokko voor voor de wedstrijden tegen Kameroen (16 november) en Tunesië (20 november), maar heeft zijn definitieve keuze volgens Van den Brom nog niet gemaakt.

Op de wekelijkse persconferentie bevestigt de oefenmeester dat de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard de AZ'er al tijdens de vorige interlandperiode wilde opnemen. "Maar toen gaf Oussama aan dat hij de reeks bij Jong Oranje wilde afmaken. Maar ik heb begrepen dat hij de definitieve keuze tussen Oranje en Marokko nog niet gemaakt heeft", aldus Van den Brom op de website van AZ. Hij voegde eraan toe dat Idrissi 'oud en wijs genoeg' is om de kwestie met zijn naasten te bespreken en dan de knoop door te hakken, citeert Voetbal International.

Bij AZ is Calvin Stengs na veertien maanden blessureleed weer terug. De talentvolle rechtsbuiten maakte in de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo (2-0 winst) zijn rentree in het eerste elftal. "Het was een mooi scenario om hem in te laten vallen. Calvin brengt iets extra's", zegt Van den Brom. "Dat zagen we al weken tijdens de training maar nu dus ook weer in het eerste elftal. Hij had gelijk flair en wilde zichzelf laten zien."

Volgens de trainer is Stengs weer helemaal vrij in zijn hoofd en denkt hij niet meer aan zijn knie. "Zijn invalbeurt en de reactie van de fans hebben hem een enorme boost gegeven. Tegen De Graafschap zit hij opnieuw bij de selectie. Daardoor kan Calvin zondag niet met Jong AZ meedoen tegen NEC." De thuiswedstrijd tegen De Graafschap wordt zaterdag afgewerkt.