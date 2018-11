‘Voornaamste kandidaat staat te trappelen om te beginnen bij Real Madrid’

Julen Lopetegui werd maandag de laan uitgestuurd bij Real Madrid en momenteel is de Spaanse topclub opzoek naar een permanente vervanger van de Spanjaard. Een van de kandidaten om aan de slag te gaan in Madrid is Roberto Martinez, bondscoach van België. De Belgische voetbalbond benadrukt echter dat er eerst onderhandeld moet worden.

“Roberto heeft een contract bij de Belgische bond tot 2020. Als er iemand de intentie heeft om de trainer te benaderen, moet men dat eerst via de bond doen”, zo laat een woordvoerder weten aan Sky Sports. Het Britse tv-station weet uit betrouwbare bron dat Martinez graag wil praten met Real en zeer graag aan de slag wil gaan in het Santiago Bernabéu.

Martinez heeft geen ontsnappingsclausule, waardoor de Spaanse grootmacht met de Belgische bond moet onderhandelen over een compensatiebedrag. Volgens Sky Sports verdient de 45-jarige oefenmeester momenteel ongeveer 900.000 euro per jaar, vele malen minder dan dat Zinédine Zidane opstreek in zijn tijd bij de Koninklijke.

De bondscoach van België zou ook een voorname kandidaat zijn vanwege zijn goede relatie met Eden Hazard, doelwit van Real. Mede om deze reden zou Antonio Conte uit beeld zijn, aangezien de Italiaan een slechte relatie onderhoudt met de aanvaller van Chelsea. De komst van Mauricio Pochettino en José Mourinho zou op korte termijn ook zeer moeizaam zijn, waardoor Martinez de enige reële optie zou zijn.