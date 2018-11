‘Van Leer’ krijgt kans bij Ajax: ‘Misschien zijn ze een beetje in de war’

Niet André Onana, maar Kostas Lamprou stond woensdag onder de lat bij Ajax. De doelman kwam in actie in het bekerduel met Go Ahead Eagles (3-0), al was er op het videoscherm in de Johan Cruijff ArenA een foto van Benjamin van Leer te zien in plaats van een afbeelding van Lamprou toen de opstellingen werden getoond.

“Ja dat was grappig. Ik had het er meteen over met de jongens op het veld. Dat ze de foto van Benji hadden. Dat kan gebeuren. Het is misschien niet echt scherp, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven dan een verkeerde foto. Misschien zijn ze een beetje in de war omdat we op elkaar lijken”, aldus Lamprou in een interview met AT5.

De voormalig jeugdinternational van Griekenland keepte zijn vierde wedstrijd in het eerste elftal van Ajax en is blij met iedere minuut. “Ik ben blij dat ik mocht spelen. Dat is dit seizoen nog niet veel gebeurd. Ook omdat ik niet meer in Jong Ajax mag keepen.”

De 27-jarige Lamprou speelde in 2004/05 in de jeugdopleiding van Ajax en via Amstelveen/Heemraad, Feyenoord, Excelsior en Willem II keerde hij vorig jaar zomer terug in Amsterdam. Zijn contract bij Ajax loopt aan het einde van het seizoen af.