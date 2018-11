Feyenoorder mikt op basisplaats: ‘Ik heb vertrouwen in mezelf’

Bart Nieuwkoop lijkt zich op te kunnen maken voor een basisplaats. De rechtsback is normaliter de tweede keus achter Jeremiah St. Juste en laatstgenoemde is na zijn rode kaart tegen Ajax voor drie wedstrijden geschorst. “Ik hoop de komende drie duels te kunnen spelen”, reageert Nieuwkoop in gesprek met De Telegraaf.

“Dit zijn mooie momenten om mezelf te laten zien. Als ik het goed doe, zal er voor de trainer geen reden zijn om me te wisselen.” De 22-jarige Nieuwkoop speelde tot dusverre 49 wedstrijden in het eerste elftal van Feyenoord, maar een onomstreden basisspeler is hij nog nooit echt geworden.

“Ik heb het vertrouwen in mezelf dat dat nog kan. En dat zal ik ook houden.” Na het vertrek van Rick Karsdorp naar AS Roma leek Nieuwkoop zijn kans te kunnen pakken, maar mede door blessureleed kon hij een basisplek niet vasthouden.

Met Feyenoord neemt Nieuwkoop het donderdag in de KNVB Beker op tegen ADO Den Haag en in de competitie staat men tien punten achter op koploper PSV. “We moeten nu niet naar het kampioenschap kijken”, vindt Nieuwkoop. “Laten we er eerst maar eens voor zorgen dat we weer een goede reeks neerzetten. Daarnaast is de beker erg belangrijk voor ons.”