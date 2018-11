Jasper Cillessen speelt cruciale rol in late bekerzege van Barcelona

Barcelona heeft woensdagavond in de Copa del Rey in extremis een overwinning geboekt. In het eerste duel tussen Cultural Leonesa, dat op het derde niveau van Spanje uitkomt, en de bekerhouder gaf een doelpunt van Clément Lenglet de doorslag: 0-1. Dat de Catalanen geen tegendoelpunt incasseerden, was aan goed keeperswerk van Jasper Cillessen te danken. De doelman keepte zijn eerste duel voor Barcelona sinds 9 mei.

Barcelona werkte een slechte eerste helft in het Estadio Municipal Reino de León af. Het team van Valverde had weliswaar veel meer balbezit, maar slaagde er niet in om doelkansen te creëeren. Barcelona oogde in verdedigend opzicht en op het middenveld bovendien slordig. Tot overmaat van ramp moest Sergi Samper, die na een afwezigheid van bijna tien maanden zijn rentree maakte, al na een half uur geblesseerd afhaken.

Cultural haalde een behoorlijk niveau in de eerste helft en had de beste kans om aan de leiding te gaan. Saúl zocht met een voorzet naar Aridane Santana, die de bal niet kon verzilveren. Cillessen had de bal juist laten gaan en werd verrast door de situatie. Bijna elfduizend toeschouwers zagen hoe de eerste kans na rust voor de thuisploeg was: Cillessen reageerde goed op een schot van Jorge Ortiz.

Barcelona kon ook in de tweede helft niet overtuigen. De Catalanen kwamen niet verder dan een mislukte vrije trap van Ousmane Dembélé, een inzet van Carlos Aleñá en ontsnapten zelfs dankzij Cillessen en het aluminium aan een achterstand. Een bal na een corner ging een kwartier voor tijd tegen de paal en niet veel later redde de Nederlander subliem op een poging van Saúl. In de extra tijd sloeg Barcelona toe: na een vrije trap van Dembélé kopte Lenglet raak. De return in het Camp Nou is over ruim een maand.