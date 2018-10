Klassieker laat diepe sporen na: ‘Feyenoord kan daardoor niet aanhaken’

Feyenoord verloor zondag met duidelijke cijfers van Ajax in de Johan Cruijff ArenA (3-0). De Rotterdammers kwamen door een overtreding van Jeremiah St. Juste al snel met tien man te staan en mede daardoor kon de ploeg van Giovanni van Bronckhorst het niet bolwerken tegen Ajax. De nederlaag in Amsterdam komt hard aan bij twee clubiconen van Feyenoord.

Rob Jacobs, voormalig speler én trainer van de Rotterdamse club, vindt dat er niet echt meer sprake is van een Klassieker. "Dat wordt steeds minder, die Klassieker. Je loopt steeds verder achterop op de twee die boven Feyenoord staan. We hebben geen kwaliteit in het eerste elftal van Feyenoord”, zegt Jacobs in gesprek met RTV Rijnmond.

"Dat is niet alleen dit jaar, dat was vorig jaar ook al. Als je de wisselspelers van Ajax en Feyenoord ziet, dan zit daar een hemelsbreed verschil in. Laat staan in het veld, daar is die ploeg op iedere positie beter. Er is geen geld. Feyenoord kan daardoor niet aanhaken”, aldus Jacobs. Joop van Daele kan zich vinden in het betoog van Jacobs.

De oud-verdediger van Feyenoord stelt dat men tegenwoordig moet spreken van een top twee in Nederland in plaats van een top drie. "We hebben de euforie gehad van het kampioensjaar en dat is nu anderhalf jaar geleden. Uit dat jaar vandaan zijn er spelers nagenoeg niet doorontwikkeld. Daar ligt het probleem”, constateert Van Daele.