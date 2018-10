Miljoenenaankoop pakt samen met beloften van PSV vliegtuig naar Engeland

Voor Jong PSV begint woensdag een nieuw seizoen internationaal bekervoetbal. In de Premier League International Cup (PLIC) nemen de Eindhovenaren het op tegen Derby County. Trainer Dennis Haar beschikt in Engeland over een selectie van zeventien spelers, onder wie Maximiliano Romero, die zich in januari aansloot bij PSV.

De Argentijnse aanvaller kampte sinds zijn komst naar Nederland met veel blessureleed. De miljoenenaankoop poogt de laatste weken te werken aan zijn conditie. Romero speelde vrijdag een uur mee tegen FC Dordrecht en maakte daar zijn eerste goal sinds hij in de winterstop van het vorige seizoen overkwam. Ook Yorbe Vertessen stapte dinsdag in het vliegtuig. De aanvaller reist voor het eerst mee naar het buitenland met Jong PSV.

De PLIC is een vriendschappelijk toernooi voor beloftenteams, georganiseerd door de Engelse competitie. Aan het toernooi doen enkel Europese ploegen mee. PSV neemt het dit jaar op tegen Derby County, Manchester United en Paris Saint-Germain. Op 6 december wacht PSV de tweede ontmoeting tegen de Fransen. Op 17 januari 2019 is Manchester United de tegenstander.