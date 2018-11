Update: PSG opent tegenaanval en dient klacht in tegen UEFA

De UEFA gaat toch weer onderzoek doen naar de financiële huishouding van Paris Saint-Germain. In een eerder stadium sprak de Europese voetbalbond de Franse topclub nog vrij van het overtreden van de regels inzake Financial Fair Play, maar nu wordt het reilen en zeilen van PSG weer onder de loep genomen.

De Franse topclub haalde ruim een jaar geleden onder anderen Neymar en Kylian Mbappé naar Parijs. De Braziliaanse aanvaller kwam voor 222 miljoen euro over van Barcelona, terwijl de Frans international, na een huurperiode, definitief voor 180 miljoen euro is overgenomen van AS Monaco. Het geld dat is gespendeerd door PSG deed aardig wat wenkbrauwen fronsen, ook bij de UEFA.

De bond heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de praktijken van PSG en kwam tot de conclusie dat de topclub niet hoeft te vrezen voor een straf. Nu heeft de UEFA echter besloten om wederom de gang van zaken te inspecteren. De bond meldt niet waarom de landskampioen van Frankrijk wederom onder verdenking staat.

Update 5 november 19.37 uur - PSG opent tegenaanval en dient klacht in tegen UEFA

De UEFA heropende in september het onderzoek naar de financiële huishouding van Paris Saint-Germain. De club heeft de Financial Fair Play-regels immers mogelijk overtreden. PSG opent nu de tegenaanval, want Europe1 meldt dat PSG bij internationaal sporttribunaal CAS een klacht heeft ingediend tegen de UEFA. Het is niet duidelijk hoe de klacht precies luidt.