De Jong: ‘Het is niet zo dat ik de hele dag op mijn telefoon zat te kijken’

Frenkie de Jong debuteerde vrijdag in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder van Ajax overleefde de laatste schifting van bondscoach Ronald Koeman en dat zag De Jong 'niet helemaal aankomen', vertelt hij aan FOX Sports. Het talent had echter wel indicaties gekregen dat hij geselecteerd kon worden en was blij toen het nieuws definitief bekend werd.

"Ik zat natuurlijk al bij de voorselectie, dus dan houd je er wel rekening mee", beaamt De Jong voor de camera van FOX Sports. "En ik had al wat berichten gehoord dat ik er waarschijnlijk bij zou zitten. Als het dan definitief is, dan word je daar vrolijk van." De Ajacied putte ook moed uit eerdere uitspraken van Koeman, die aangaf dat hij De Jong al eerder geselecteerd zou hebben als de middenvelder niet geblesseerd was geweest.

"En ik hoorde links en rechts van wat mensen dat ik er waarschijnlijk bij zou zitten. De verrassing was dus iets minder groot, maar het is nog steeds hartstikke mooi", aldus de zesvoudig Jong Oranje-international. Het goede nieuws kreeg hij te horen van een bekende. "Het is niet zo dat ik de hele dag op mijn telefoon zat te kijken, maar na dat bericht ging ik zelf kijken en toen zag ik dat ik erbij zat. Nee, ik heb de bondscoach nog niet persoonlijk gesproken."