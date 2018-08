Van der Sar: ‘Ik zat eigenlijk te hopen op Juventus en Manchester United’

Ajax werd donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Bayern München, Benfica en AEK Athene. Edwin van der Sar had liever tegen oud-werkgevers als Manchester United en Juventus gespeeld, maar het mocht niet zo zijn.

Ajax kwam terecht in Groep E van de Champions League en Groep H werd aangevuld met Valencia en Young Boys. “Het echte werk gaat beginnen”, vertelt de oud-doelman op de clubsite van Ajax. “Ik zat eigenlijk te hopen op Groep H: Juventus en Manchester United. De kans was er wel, maar uiteindelijk zitten we bij deze jongens.”

“We hebben vooral met Bayern een warme band, met de directie gaan we goed om. Het wordt interessant.” Dat Ajax Bayern treft, is leuk voor Erik ten Hag, die in München werkzaam was. “Daar had ik nog niet over nagedacht. Hij heeft daar inderdaad een verleden. Hopelijk heeft Ten Hag goed in de keuken gekeken.” Van der Sar heeft er al met al zin in. “Maar nu is eerst zondag Vitesse. Eerst daar drie punten halen.”

AEK Athene, de regerend landskampioen van Griekenland, is de eerste opponent van Ajax, in Amsterdam. Benfica komt op 23 oktober als tweede ploeg op bezoek in Amsterdam. De return tegen de Portugezen wordt op woensdag 7 november gespeeld. Ajax reist eind november af naar Griekenland voor de uitwedstrijd tegen AEK, op dinsdag 27 november. Ajax sluit de groepsfase af met het thuisduel met Bayern. De Duitse kampioen komt op woensdag 12 december naar de hoofdstad.

Het volledige speelschema:

Woensdag 19 september: Ajax - AEK Athene, 18.55 uur

Dinsdag 2 oktober: Bayern München - Ajax, 21.00 uur

Dinsdag 23 oktober: Ajax - Benfica, 21.00 uur

Woensdag 7 november: Benfica - Ajax, 21.00 uur

Dinsdag 27 november: AEK Athene - Ajax, 18.55 uur

Woensdag 12 december: Ajax - Bayern München, 21.00 uur