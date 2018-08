Ajax start én eindigt groepsfase Champions League met thuiswedstrijd

Ajax werd donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Bayern München, Benfica en AEK Athene. Het team van trainer Erik ten Hag start over bijna drie weken met een thuisduel en sluit de groepswedstrijd tevens met een duel in de eigen Johan Cruijff ArenA af.

Vanaf deze jaargang zijn er twee tijden waarop wordt gespeeld, 18.55 uur en 21.00 uur. Ook spelen Ajax en PSV niet op dezelfde avonden, omdat ze uit hetzelfde land komen. AEK Athene, de regerend landskampioen van Griekenland, is de eerste opponent van Ajax, in Amsterdam. Benfica komt op 23 oktober als tweede ploeg op bezoek in Amsterdam.

De return tegen de Portugezen wordt op woensdag 7 november gespeeld. Ajax reist eind november af naar Griekenland voor de uitwedstrijd tegen AEK, op dinsdag 27 november. Ajax sluit de groepsfase af met het thuisduel met Bayern. De Duitse kampioen komt op woensdag 12 december naar de hoofdstad.

Het volledige speelschema:

Woensdag 19 september: Ajax - AEK Athene, 18.55 uur

Dinsdag 2 oktober: Bayern München - Ajax, 21.00 uur

Dinsdag 23 oktober: Ajax - Benfica, 21.00 uur

Woensdag 7 november: Benfica - Ajax, 21.00 uur

Dinsdag 27 november: AEK Athene - Ajax, 18.55 uur

Woensdag 12 december: Ajax - Bayern München, 21.00 uur