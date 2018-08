Neuer: ‘We zullen bijvoorbeeld tegen Ajax een topprestatie moeten leveren’

Ajax werd donderdagavond bij de loting voor de groepsfase van de Champions League in Groep E ingedeeld bij Bayern München, Benfica en AEK Athene. Directeur Edwin van der Sar liet positieve geluiden horen. “Het is duidelijk dat Bayern de favoriet is. Wij vechten met Benfica en AEK Athene om de tweede plaats.”

Ajax maakt na een afwezigheid van vier seizoenen zijn rentree op het hoogste Europese podium. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde liefst zes voorrondeduels om zich uiteindelijk in de groepsfase te belanden. Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev werden achtereenvolgens verslagen. Tijdens zijn laatste Champions League-campagne eindigde Ajax als derde in een groep met Barcelona, Paris Saint-Germain en APOEL Nicosia.

Bayern München verheugt zich op mooie wedstrijden in de Champions League, maar bij de Duitse club was men niet meer dan voorzichtig optimistisch. “Prachtige tegenstanders”, zei aanvoerder en doelman Manuel Neuer. “Ons doel is groepswinnaar te worden. Maar daarvoor zullen we bijvoorbeeld tegen Ajax een topprestatie moeten leveren.”

Voor niets minder doet Bayern het ook niet. "We kunnen de tegenstanders niet onderschatten", geeft voorzitter Karl-Heinz Rummenigge aan. "We hebben in het verleden een paar keer tegen Benfica gespeeld. We bewaren goede herinneringen aan die ontmoetingen. Ajax is een oude bekende, AEK Athene treffen we voor het eerst. Maar dat doet er allemaal niet toe. Deze clubs hebben alle drie bewezen hoe sterk ze zijn."

Niko Kovac deelde de mening van Neuer. “Wij zijn favoriet. Sportief gezien ben ik zeer tevreden met deze loting. Interessante tegenstanders met een mooi verleden", erkende de oefenmeester van Bayern. "We zullen op ons best moeten zijn, maar het kan.”