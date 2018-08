Ten Hag: ‘Het is een voorbeeldclub, prachtig om daartegen te spelen’

Ajax treft in de groepsfase van de Champions League Bayern München, Benfica en AEK Athene. Met de koppeling is Ajax, na vier jaar terug in de Champions League, niet bij voorbaat kansloos in Groep E. Voor Erik ten Hag wordt het een weerzien met Bayern, waar hij voorheen het tweede elftal onder zijn leiding had. De oefenmeester kreeg veel appjes, waaronder van Bayern-aanvaller Arjen Robben.

“Arjen stuurde dat hij het een geweldige loting vond. Ik ben het daar mee eens. Een wensloting om tegen mijn oude club Bayern te spelen. Dat is toch ook een beetje mijn club geworden”, vertelt Ten Hag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik ken de stad, het stadion, de cultuur. Dat maakt het voor mij persoonlijk extra speciaal. Maar ik denk dat het ook voor onze fans een mooie tegenstander is.”

“Goed te bereizen en Nederland tegen Duitsland is altijd mooi. Bayern is voor velen een voorbeeldclub, dus het is prachtig om daartegen te spelen.” Minimaal derde worden, en dus overwinteren in Europa, moet de doelstelling zijn, zo vindt Ten Hag. “Maar uiteraard willen we meer. Het zijn voor onze ploeg prachtige affiches. In grote mooie stadions spelen bij Bayern en Benfica. In Athene weet je op voorhand dat het een heksenketel wordt.’’

Ajax treft met Bayern de kampioen van Duitsland en met Benfica de nummer twee van vorig seizoen in Portugal. AEK Athene veroverde voor het eerst in 24 jaar de landstitel in Griekenland. Ajax plaatste zich dinsdag ten koste van Dynamo Kiev voor de Champions League. De Amsterdammers speelden in 2014 voor het laatst in de Champions League en werden destijds in de groepsfase uitgeschakeld.