Mühren keert terug in Eredivisie: ‘Snel gegaan, vanochtend zat ik in België’

Robert Mühren speelt ook dit seizoen in de Eredivisie. Nadat hij vorig seizoen door Sparta Rotterdam van Zulte Waregem werd gehuurd, is het nu NAC Breda dat hem voor een jaar terug naar Nederland heeft gehaald. De Brabanders maken donderdagmiddag via de officiële kanalen melding van een huurdeal met de Belgische club.

Mühren staat sinds begin vorig jaar onder contract bij Zulte Waregem, dat hem destijds oppikte bij AZ. De spits kwam slechts een halfjaar uit voor de hoofdmacht van de Belgen, aangezien hij een jaar geleden naar Het Kasteel mocht vertrekken. Namens Sparta was hij in de afgelopen voetbaljaargang nog goed voor zeven goals en vijf assists, al kon hij degradatie van de Spangenaren niet voorkomen.

Technisch directeur Hans Smulders geeft aan dat hij de afgelopen tijd druk heeft gezocht naar een nieuwe spits: “Dat valt nog niet mee, aangezien het gaat om een positie waar in de markt veel vraag naar is. We hebben veel gesprekken gevoerd en zijn blij dat we Robert hebben overtuigd om voor NAC te kiezen. Hij is een ander type dan we al in huis hebben en past goed in het profiel van een spits die de ruimtes achter de laatste lijn van de tegenstander kan opzoeken. Hij kan goed uit de voeten als enige spits, maar juist ook goed samen met Mitchell te Vrede spelen”, legt hij uit.

Mühren zelf kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: “Het is voor mij allemaal snel gegaan. Vanochtend zat ik nog in België en nu sta ik als een gelukkig mens hier in het Rat Verlegh Stadion. Ik speel het liefst net achter de spits, maar kan met mijn diepgang net zo goed renderen als enige spits. Het is in ieder geval mijn bedoeling om dit seizoen veel aan spelen toe te komen en het publiek op zoveel mogelijk doelpunten en assists te trakteren.”