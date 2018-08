‘PSV kan wekenlang geen beroep doen op geblesseerde middenvelder’

PSV kan de komende weken geen beroep doen op Dante Rigo, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige middenvelder ontbrak al op de afsluitende training voor de return van het tweeluik met BATE Borisov in de vierde voorronde van de Champions League. Vanwege de nieuwe privacywet kan PSV de aard van de blessure niet naar buiten brengen.

Volgens het regionale dagblad staat Rigo naar verwachting zo'n drie tot vier weken aan de kant. Om die reden moest hij ook het treffen met BATE Borisov (3-0) aan zich voorbij laten gaan. In het duel met de Wit-Russen werd zijn basisplaats overgenomen door Pablo Rosario. Rigo speelde dit seizoen tot dusver drie competitiewedstrijden voor PSV en maakte in de wedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2 winst) zijn basisdebuut.

PSV ziet zo na Ryan Thomas opnieuw een middenvelder met een blessure wegvallen. De blessure van Thomas is daarentegen een stuk ernstiger. De middenvelder uit Nieuw-Zeeland liep een gescheurde kruisband op en ontbreekt daardoor zes tot negen maanden. PSV speelde daar op in door zich te versterken met Erick Gutiérrez, die alleen nog de medische keuring in Eindhoven moet doorlopen.