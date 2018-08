‘Juventus keert volgend jaar met tientallen miljoenen terug in Madrid’

Juventus nam deze zomer Cristiano Ronaldo over van Real Madrid en als het aan de Italiaanse grootmacht ligt, wordt er volgend jaar wederom zaken gedaan met de Koninklijke. La Vecchia Signora heeft zijn zinnen namelijk gezet op de komst van Marcelo en wil, nadat het dit jaar niet gelukt is om de Braziliaan binnen te halen, naar verluidt in 2019 terugkeren.

Tuttosport meldt dinsdag namelijk dat de dertigjarige linksback bovenaan het verlanglijstje staat in Turijn. Marcelo ligt weliswaar nog tot medio 2022 vast in het Santiago Bernabéu, maar Juventus zou ervan uitgaan dat Real vanwege zijn leeftijd niet afwijzend staat tegenover een transfer. De vleugelverdediger wil daarnaast naar verluidt graag herenigd worden met Ronaldo, met wie hij in Madrid een hechte vriendschap onderhield.

De verwachting is daarom dat Marcelo voor een bedrag dat tussen de veertig en vijftig miljoen euro ligt op te halen is in Spanje. Voor Real zou dit de laatste kans zijn om nog flink te verdienen aan de 58-voudig international, die in 2007 voor 6,5 miljoen euro werd opgepikt bij Fluminense en de afgelopen jaren een onbetwiste basiskracht was bij de Champions League-houder.

Marcelo zou in het Allianz Stadium de vervanger worden van landgenoot Alex Sandro. Onder meer Manchester United en Paris Saint-Germain trokken in de afgelopen jaren aan de linksback en Juventus denkt er nu over na om hem te verkopen en dat geld te gebruiken voor de komst van Marcelo, die naar verwachting nog wel een aantal goede jaren voor zich heeft liggen.