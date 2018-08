Agüero ‘riskeert furie van Guardiola’ na roken van waterpijp met model

Sergio Agüero heeft zich mogelijk in de nesten gewerkt, zo schrijft The Sun maandag. Volgens de krant riskeert Agüero 'de furie' van Manchester City-trainer Josep Guardiola, na het uitlekken van een video waarin de spits aan een waterpijp lurkt met het model Lola Magnin.

De achttienjarige Argentijnse, een vriendin van Agüero, plaatste de video zelf op Instagram. Te zien is dat ze beiden shisha roken, inhaleren en lachen. De video wordt nu pas opgepikt door de Engelse pers, maar dook vorige week woensdag voor het eerst op. Dat was drie dagen na de 6-1 zege op Huddersfield Town in de Premier League. In die wedstrijd was Agüero goed voor een hattrick; zaterdag kwam Agüero niet tot scoren tijdens de 1-1 remise tegen Wolverhampton Wanderers.

Agüero is niet de eerste Premier League-speler die wordt betrapt op het roken van een waterpijp in zijn vrije tijd. Voetballers als Raheem Sterling, Patrick van Aanholt, Jack Wilshere en Jordon Ibe werden de afgelopen jaren vastgelegd op video of foto. Doorgaans kregen ze een standje van hun trainers, maar zware sancties volgden niet. Van Guardiola is echter bekend dat hij streng kan zijn als zijn spelers misstappen begaan buiten de lijnen.