Depay en Traoré geven prachtige teamgoal van Olympique Lyon vorm

Olympique Lyon staat na drie wedstrijden in de Ligue 1 op zes punten. De ploeg van Bruno Génésio maakte vrijdag geen fout in de thuiswedstrijd tegen Strasbourg: 2-0. Memphis Depay gaf de assist bij de 2-0, die werd gemaakt door Bertrand Traoré. Depay was in 2018 betrokken bij 21 doelpunten in de Ligue 1 (12 treffers, 9 assists) en is daarmee de 'MVP' van de competitie.

Het hoogtepunt van de wedstrijd vond na 63 minuten plaats. Na uitstekend werk van Martin Terrier en Ferland Mendy aan de linkerflank werd Depay gelanceerd op de vijandelijke helft. De aanvaller maakte de nodige meters en werd achtervolgd door drie man, waardoor ploeggenoot Traoré volledig ongedekt was. Depay vond zijn aanvalspartner, die de keeper omspeelde met een sleepbeweging en tussen de drie teruggestormde verdedigers de ruimte vond om raak te schieten.

Traoré zorgde daarmee voor de 2-0; in de slotfase van de eerste helft had Terrier er al 1-0 van gemaakt. De basisdebutant, vorig seizoen nog door Lille verhuurd aan Strasbourg, kreeg een steekpass van Mendy en plaatste de bal met veel gevoel in de verre hoek. Na de rust schoot Terrier net over de lat, terwijl een corner van Depay bijna leidde tot een treffer van Lucas Tousart. Nadat de 2-0 was gevallen, was het duel beslist. Voor Lyon was het de tweede overwinning van het nieuwe seizoen.