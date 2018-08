Merkwaardige blessure Heracles-keeper: ‘Hij is per ongeluk gebeten’

Janis Blaswich moet de wedstrijd van zondag tussen Heracles Almelo en Willem II mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De Duitse keeper kwam in de wedstrijd van vorig weekend tegen ADO Den Haag (4-2) in botsing met Lerin Duarte en heeft nog altijd last van zijn hand en schouder. De manier waarop de sluitpost de blessure heeft opgelopen is merkwaardig te noemen.

Waar Duarte een dikke lip overhield aan het incident, is de schade bij Blaswich serieuzer. "Janis is een soort van per ongeluk gebeten", wordt trainer Frank Wormuth vrijdag geciteerd door TC/Tubantia. "Lerin had zijn mond open, Blaswich maakte op dat moment een beweging met zijn hand."

Blaswich stond vrijdag wel op het trainingsveld, maar trainde louter met zijn onderlichaam. Het is onzeker of hij zondag (12.15 uur) in actie kan komen. "We moeten zaterdag afwachten”, aldus Wormuth, die bij afwezigheid van Blaswich zal kiezen voor Michael Brouwer. Derde keeper Koen Bucker zal dan op de bank plaatsnemen als stand-in.

Heracles moet het zondag verder stellen zonder de geblesseerden Jeff Hardeveld en Sebastian Jakubiak (beiden knie). Wormuth denkt eraan zijn elftal op enkele posities te veranderen. “We zullen niet veel veranderen aan ons elftal, maar wellicht wel iets. We hebben niet elf beste spelers, maar vijftien of zestien. Daarom is het goed om met name in de beginfase van de competitie iets te veranderen. Dan weet iedereen wat er van hem gevraagd wordt en kan hij in de loop van het seizoen zonder problemen spelen."