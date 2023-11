Xavi Simons helpt RB Leipzig met prachtige goal aan overwintering in CL

Dinsdag, 7 november 2023 om 23:11 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:15

RB Leipzig is zeker van overwintering in de Champions League. De Duitse club won dinsdagavond met 1-2 van het Servische Crvena Zvezda en heeft nu acht punten meer dan de Servische club, die derde staat. Xavi Simons was trefzeker namens Leipzig, net als voormalig Vitessenaar Loïs Openda. De treffer van Crvena Zvezda was een eigen goal van Benjamin Henrichs.

Bijzonderheden:

Leipzig, met behalve Simons en Openda ook voormalig Heracles Almelo-doelman Janis Blaswich in de basis, kwam al na acht minuten op een 0-1 voorsprong. Simons ontving de bal halverwege de helft van de tegenstander, ging het zestienmetergebied in en krulde prachtig raak in de verre hoek. Daarmee werd hij de op twee na jongste Nederlander die in opeenvolgende Champions League-duels wist te scoren; alleen Patrick Kluivert in 1995 en Rafael van der Vaart in 2002 waren jonger.

In het restant van de eerste helft bleef Leipzig domineren en kreeg het kansen om de score te verdubbelen. Zo schoot Benjamin Sesko de bal in het zijnet, vuurde Amadou Haidara schoot over en mikte Emil Forsberg naast. Openda ondernam in de eerste helft ondertussen zes pogingen, maar geen een van zijn schoten belandden tussen de palen.

Vlak na rust raakte Sesko de paal. Leipzig bleef vervolgens de dominante ploeg, en een kwartier voor tijd had Openda dan eindelijk zijn goal te pakken. Hij werd diep gestuurd, draaide naar binnen en schoot in de korte hoek raak: 0-2. Het werd nog even spannend nadat Henrichs een voorzet van Guélor Kanga ongelukkig binnentikte (1-2), maar Leipzig trok de zege over de streep en is derhalve zeker van overwintering.