Duitser maakt jaar na degradatie uit de Eredivisie debuut bij nationale ploeg

Vrijdag, 10 november 2023 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:24

Janis Blaswich is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Duitsland, zo is vrijdagochtend bekend geworden. Bondscoach Julian Nagelsmann heeft om 10:00 uur bekendgemaakt welke spelers zich mogen melden voor de oefenwedstrijden tegen Turkije en Oostenrijk. Blaswich is een van hen.

De selectie van Blaswich is enigszins verrassend te noemen, daar de doelman van RB Leipzig niet eerder nadrukkelijk in beeld was bij Nagelsmann. De 36-jarige bondscoach gaf tijdens de vorige interlandperiode de voorkeur aan Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) en Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Voor de interlands tegen Oostenrijk en Turkije gaat de boel echter op de schop, waarbij er dus een plek is ingeruimd voor Blaswich. Iemand die er nog niet bij is is Manuel Neuer. De 117-voudig international, die lange tijd aan de kant stond met een blessure, wordt rust gegund.

De selectie van Blaswich maakt dat er voorlopig geen ruimte meer is voor Leno, die van Nagelsmann te horen heeft gekregen dat hij zich niet hoeft te melden. Ter Stegen, Trapp en Baumann zijn wel weer van de partij.

Blaswich beleeft een uitstekend seizoen met Leipzig en wist zich dinsdag te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League dankzij een 1-2 overwinning bij Rode Ster Belgrado. Leipzig is met negen punten uit vier wedstrijden niet meer te achterhalen door Rode Ster en Young Boys. Manchester City is koploper in Groep G.

Dit seizoen kwam Blaswich tot dusver vijftien keer in actie in alle competities. Daarin wist hij zes keer de nul te houden en moest hij vijftien keer vissen. Enkel in het bekertoernooi - Leipzig is uitgeschakeld door VfL Wolfsburg - moest hij zijn plek afstaan aan Péter Gulácsi.

Blaswich maakte vorig jaar zomer de overstap van Heracles naar Leipzig, nadat hij met de Almeloërs was gedegradeerd uit de Eredivisie. Een groot gedeelte van het degradatiejaar moest hij echter missen vanwege een blessure. Bij de Duitse ploeg ontmoet hij met Robin Gosens nog een andere ex-Heraclied.