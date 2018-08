‘Brugge, Sporting en Mainz willen profiteren van vertrekwens in De Kuip’

Sofyan Amrabat heeft onlangs te kennen gegeven na een seizoen alweer te willen vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder, die vorig jaar werd overgenomen van FC Utrecht, speelt minder dan hij eigenlijk zou willen en hoopt in de slotfase van de zomerse transfermarkt nog van club te kunnen veranderen. Voetbal International weet woensdagochtend te melden dat er al aardig wat belangstelling is voor de Marokkaans international.

Het weekblad schrijft namelijk dat Amrabat in beeld is bij zowel Club Brugge, als Sporting Portugal en FSV Mainz 05. Of een van deze clubs al een concreet bod heeft uitgebracht op de zevenvoudig international, die Feyenoord een jaar geleden vier miljoen euro kostte en in zijn eerste seizoen in Rotterdam tot 31 optredens kwam, is overigens nog niet duidelijk.

De middenvelder maakte op het WK van afgelopen zomer minuten tegen Iran en werd vervolgens door Giovanni van Bronckhorst gebruikt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. In de verloren uitwedstrijd tegen AS Trencín in de voorrondes van de Europa League kwam Amrabat vervolgens ook binnen de lijnen, maar de 22-jarige middenvelder maakte tijdens de Eredivisie-duels tegen De Graafschap en Excelsior en bij de return tegen Trencín geen deel uit van de selectie.

Van Bronckhorst liet zondag al doorschemeren dat Amrabat niet meer in zijn plannen voor dit seizoen voorkomt: “Of er voor Sofyan nog een toekomst is bij Feyenoord ligt aan hemzelf en wat hij zelf wil. Wat hij wil weet ik en daarom kies ik voor andere mensen. Hij heeft aangegeven dat hij het liefst weg wil bij Feyenoord, daarom maak ik nu andere keuzes. Hierdoor houd ik geen rekening meer met hem in de plannen”, vertelde de trainer een aantal dagen geleden aan FOX Sports.