Duits toptalent biedt tegengeluid: ‘Özil heeft veel gedaan voor Duitsland’

Kai Havertz geldt als een van de grootste talenten van Duitsland en hoopt zich in de nabije toekomst in de kijker te spelen bij bondscoach Joachim Löw. De pas negentienjarige middenvelder is al bijna twee seizoenen lang een vaste waarde bij Bayer Leverkusen en wijst Mesut Özil dinsdag in gesprek met Spox aan als rolmodel.

Havertz weigert in te gaan op de controverse die de creatieveling recentelijk heeft veroorzaakt. Özil ging voor het WK van deze zomer op de foto met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, waarna hij onder vuur kwam te liggen in Duitsland. De Arsenal-ster zette na het WK een punt achter zijn interlandcarrière, vanwege vermeend racisme bij de Duitse voetbalbond. "Ik wil het slechts hebben over het sportieve gedeelte. Zijn voetbalkwaliteiten staan voor mij buiten kijf", laat Havertz optekenen.

"Hij is voor mij altijd een speler geweest waar ik graag naar kijk. Ik zou graag het pad van Özil bewandelen. Mesut Özil is echt een geweldige speler, die veel gedaan heeft voor de nationale ploeg van Duitsland en zijn clubs", vervolgt de middenvelder van Bayer Leverkusen. Havertz neemt ook de ontwikkeling van Leverkusen-ploeggenoot Julian Brandt als voorbeeld. Laatstgenoemde behoorde tijdens het WK in Rusland onverwachts tot de selectie van Löw. "Maar ik zou hem eerder een vriend noemen dan een rolmodel."