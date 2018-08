Hateboer helpt Atalanta met fraai doelpunt aan koppositie in Serie A

Atalanta is het seizoen in de Serie A uitstekend van start gegaan. Op eigen veld werd promovendus Frosinone met 4-0 verslagen. Hans Hateboer leverde een belangrijke bijdrage aan de overwinning, want hij tekende op fraaie wijze voor het tweede doelpunt. Door de ruime zege mag Atalanta zich voorlopig koploper noemen.

De thuisploeg kwam al na een klein kwartier op voorsprong. Rafael Toloi speelde de mee opgekomen Alejandro Gómez in, die het strafschopgebied in stormde en de 1-0 op het scorebord zette. Diezelfde Gómez stond een paar minuten na rust aan de basis van de 2-0 van Hateboer. Zijn voorzet kwam terecht voorbij de tweede paal, waar de Nederlander opdook en met een knappe volley wist te scoren. Het was het tweede doelpunt van Hateboer in twee wedstrijden, want in zijn laatste duel was hij ook al trefzeker. In de voorronde van de Europa League scoorde Hateboer tegen Hapoel Haifa.

Met nog een half uur te gaan werd de stand op 3-0 gezet in het voordeel van Atalanta, waar Hateboer, net als Marten de Roon, de negentig minuten volmaakte. Het was wederom Gómez die aan de basis stond van het doelpunt. Hij stoomde op aan de linkerkant en wist bij de tweede paal Mario Pasalic te bereiken. Voor laatstgenoemde was het een koud kunstje om de bal over de doellijn te werken.

In de slotfase kreeg Frosinone, waar aankoop Rai Vloet nog ontbrak in de wedstrijdselectie, nóg een tegendoelpunt te verwerken. Het was uitblinker Gómez die de eindstand op 4-0 bepaalde. Zodoende tankt Atalanta het nodige vertrouwen op weg naar de confrontatie met FC Kopenhagen in de play-offs van de Europa League van aanstaande donderdag. In de competitie staat volgende week maandag de uitwedstrijd tegen AS Roma op het programma.