Vrees voor baan Mourinho: ‘Er zijn grote afscheidingen zichtbaar’

Manchester United verloor zondag met 3-2 van Brighton & Hove Albion, waardoor de kritiek op manager José Mourinho weer is toegenomen. Ian Wright, voormalig spits van onder meer Arsenal en de nationale ploeg van Engeland, vreest het ergste voor de fans van the Red Devils: “Ed Woodward is ongelukkig, Mourinho is ongelukkig en de spelers zijn ongelukkig”, constateert Wright.

“Iemand moet op den duur iets toegeven bij Manchester United”, vervolgt Wright bij de BBC. “Als dit zo doorgaat, en het maakt niet uit hoeveel geld ze er tegenaan gooien, dan gaan ze het niet redden. Ik zie geen andere resultaat dan dat José Mourinho waarschijnlijk zijn baan gaat verliezen, als dit zo doorgaat met Manchester United.”

Chris Sutton, voormalig aanvaller van onder meer Chelsea, stelt vast dat de spelers van Manchester United niet spelen voor Mourinho. “Er zijn grote afscheidingen zichtbaar. Ze lijken totaal niet gecommitteerd aan de manager of aan het doel. Ze zijn alleen Manchester United bij naam. Het ergste is nog dat het leek alsof het geen off-day was en dat het vaker gaat gebeuren.”

Mourinho was na afloop niet blij met het vertoonde spel. “We zijn gestraft voor de fouten die we gemaakt hebben. Dat is voor mij het verhaal van de wedstrijd. We hebben op cruciale momenten ongelofelijke fouten gemaakt. We hebben een goede trainingsweek gehad en ik had verwacht dat de ploeg als collectief vandaag beter zou zijn. Als je zulke simpele fouten maakt, is het bijna onmogelijk een wedstrijd te winnen."