Maduro per direct toegevoegd aan staf Jong Oranje: ‘Snel gegaan’

Hedwiges Maduro gaat per direct aan de slag in de technische staf van Jong Oranje, zo maakt de KNVB via officiële kanalen bekend. De 33-jarige oud-international, die onlangs een punt achter zijn actieve loopbaan zette, wordt de tweede assistent van bondscoach Erwin van de Looi en heeft een contract tot en met het EK van 2019 in Italië getekend.

Van de Looi werd in mei aangesteld als de opvolger van Art Langeler en tekende een contract tot december 2020, dat automatisch wordt verlengd als Jong Oranje zich plaatst voor het EK van 2021. Maduro werkte bij FC Groningen samen met Van de Looi en gaat hem nu dus assisteren bij Jong Oranje. “Het is snel gegaan, maar de afgelopen maanden kwam het in een stroomversnelling”, zegt Maduro op de website van de KNVB.

“Ik kijk ernaar uit om deze stap te maken. Ik moet nog veel leren en dat wil ik ook. Als voetballer had ik al veel voetbaldiscussies met Van de Looi en ik denk dat we elkaar kunnen aanvullen. Het is wel duidelijk dat hij een goede voetbalvisie heeft en een goede coach is”, vervolgt de oud-middenvelder van Ajax, Valencia, Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia. “We gaan straks met Jong Oranje met de EK-kwalificatie verder tegen Engeland, een topland.”

“Maar wij zijn ook top. Het besef moet alleen aanwezig zijn dat we van iedereen kunnen winnen. We hebben een talentvolle spelersgroep, maar met alleen talent kom je er niet. Er wordt veel meer gevraagd dan dat en ik hoop daarbij te helpen”, besluit de achttienvoudig international van Oranje. Jong Oranje stuit in de kwalificatiereeks voor het EK 2019 nog op Engeland, Schotland, Letland en Oekraïne. Nederland staat in de poule momenteel tweede, achter Engeland. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het EK, terwijl de vier beste nummers twee in een play-off nog een ticket kunnen verdienen.