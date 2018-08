Excellerende Unnerstall niet bezig met PSV: ‘Ik doe mijn werk voor VVV’

Lars Unnerstall wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan VVV-Venlo en bewees zijn eigenlijke werkgever zaterdagavond bijna een goede dienst. De sluitpost speelde een goede wedstrijd tegen Ajax, maar zag de Amsterdammers er in de slotfase nog met de winst vandoor gaan. Unnerstall zegt tegenover De Telegraaf nu niet bezig te zijn met PSV.

“Ik ben hier om punten te pakken voor VVV. Pas volgend seizoen hoop ik onder de lat te staan bij PSV. Maar in de voetballerij is alles mogelijk. Ik heb een contract voor drie jaar ondertekend. Dat ik meteen weer verhuurd ben aan VVV is de beste oplossing voor alle partijen. Voor PSV, VVV en voor mij”, stelt Unnerstall, die nog door Phillip Cocu naar Eindhoven gehaald werd.

“PSV toonde al vrij snel interesse. Ik ben gehaald door Cocu. Met Mark van Bommel heb ik nog niet gesproken. Ik ben momenteel ook niet met PSV bezig. Natuurlijk volg ik ze wel, maar ik doe mijn werk voor VVV. PSV heeft momenteel een goede doelman in Jeroen Zoet”, weet de doelman, die afgelopen zaterdag door het publiek in Venlo tot man van de wedstrijd gekozen werd. „Voor mij zijn dit geweldige wedstrijden. Je kunt je onderscheiden.”

“Als je de eerste bal pakt dan groei je als doelman”, vervolgt Unnerstall, die na afloop desondanks behoorlijk teleurgesteld was. “Het enige positieve uit deze wedstrijd is dat de beste ploeg van Nederland een strafschop nodig had om ons te verslaan.”