AZ scoort er weer lustig op los en boekt riante zege in Emmen

FC Emmen heeft de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie verloren. De ploeg van trainer Dick Lukkien kwam in de eerste helft op een 1-3 achterstand tegen AZ en na de thee kon Emmen de schade niet meer herstellen: 1-4. Door de zege blijft AZ koploper van de Eredivisie, terwijl de Drentenaren door de thuisnederlaag in de middenmoot zijn terechtgekomen.

Emmen en AZ wonnen vorige week van respectievelijk ADO Den Haag (1-2) en NAC Breda (5-0), waardoor beide trainers geen noodzaak zagen om hun ploeg te wijzigen. De eerste grote kans van het duel op de Oude Meerdijk viel na twaalf minuten te noteren. Anco Jansen gaf een prima pass op Wouter Marinus, die zodoende alleen tegenover Marco Bizot stond, maar de doelman van AZ had een puike redding in huis. Na de eerste poging op doel was het de uitploeg die snel de ban brak.

Na goed voorbereidend werk van Mats Seuntjens bracht Myron Boadu zijn ploeg op voorsprong door doelman Kjell Scherpen te verschalken: 1-1. Het antwoord van de club uit Drenthe liet niet lang op zich wachten. Twee minuten later werd er bij een hoekschop goed verlengd door Keziah Veendorp, waarna Nick Bakker de bal achter Bizot verwerkte: 1-1. Na een halfuur spelen was de volgende kans wederom voor Emmen, maar Bizot schatte een vrije trap van Jansen op waarde en wist een achterstand te voorkomen.

Vlak voor rust was het Thomas Ouwejan die AZ weer op voorsprong bracht. De opgestoomde linksback schoot, buiten bereik van Scherpen, prachtig raak: 1-2. Het doelpunt was de eerste treffer van Ouwejan in de Eredivisie en tevens de duizendste uitgoal van AZ op het hoogste niveau. Oussama Idrissi maakt daarna nog de 1-4 door een rebound te benutten, waardoor Emmen na rust uit een ander vaatje moest tappen. De ploeg van Lukkien zocht na de de onderbreking naar de aansluitingstreffer, maar Bizot incasseerde geen treffer meer.

Twintig minuten voor tijd bracht Idrissi aan alle twijfels een einde door zijn tweede doelpunt van de middag te maken. De aanvaller stond na een tegenaanval alleen tegenover Scherpen en schoot koelbloedig raak: 1-4. Daarna had de ploeg van trainer John van den Brom nog kansen om de score nog verder uit te breiden, maar Scherpen hoefde in eigen huis geen tegentreffer meer te incasseren.