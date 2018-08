Van Bommel geniet: ‘Hij heeft kwaliteiten, die je niet bij veel spelers ziet'

PSV ontsnapte zaterdag ternauwernood aan puntenverlies in de Eredivisie. De regerend landskampioen zegevierde dankzij een doelpunt van Dante Rigo in de laatste minuut met 1-2 bij Fortuna Sittard. In de eerste helft was er nog weinig aan de hand voor PSV, dat na een half uur op voorsprong kwam via Hirving Lozano. Andrija Novakovich schoot een kwartier na rust de gelijkmaker binnen, maar PSV trok dankzij de negentienjarige Rigo alsnog aan het langste eind. De titelverdediger heeft zodoende na twee speeldagen nog de maximale score.

“Dante heeft kwaliteiten, die je niet bij veel spelers ziet”, vertelde trainer Mark van Bommel na afloop, in gesprek met de NOS. De tiener redde met zijn late treffer de avond van de terugkeer van Van Bommel in Sittard. “Wij willen zó graag, de jongens hebben zichzelf een beetje over de kop gelopen. Maar de wilskracht van deze ploeg is geweldig. Je mag blij zijn dat die 1-1 vrij snel viel.”

“Daarna schroeven we het tempo weer op en krijg je kansen. Dat Rigo nu scoort geeft alleen maar dat we een sterke, gelijkwaardige selectie hebben.” Van Bommel spaarde bewust geen spelers voor het duel van dinsdag met BATE Borisov in de play-offs van de Champions League. “Ik vind dat je drie wedstrijden in de week kunt spelen als je fit bent”, benadrukte de oud-voetballer van onder meer het Nederlands elftal.

Van Bommel kreeg de vraag waarom hij twee middenvelders wisselde. “We wilden heel graag, maar het veld was te groot. Je kwam in momenten te laat, waardoor het veld hartstikke groot werd. Ik wilde het spel versnellen met Dante en Mauro, zodat we iets sneller de bal naar de zijkant wilden krijgen.” Ook gaf Van Bommel uitleg waarom Hirving Lozano werd vervangen. "Lozano wisselde ik omdat we dinsdag weer een wedstrijd hebben en hij in de eerste helft een flinke tik kreeg met die keeper. Dat werd een beetje stijf.”

“Daarom heb ik hem gewisseld.” Van Bommel kreeg de opmerking dat het mogelijk ook kwam omdat Lozano als 'een mand met een hond' rondliep over het veld. “Maar dat is ook het gevaar. Als die hond dan wakker wordt, doet hij ook meteen iets.”