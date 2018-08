De Ligt, Ziyech en Mazraoui blinken uit in winnen van persoonlijke duels

Ajax liet in de eerste speelronde van de Eredivisie meteen punten liggen. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo en gaan nu op bezoek bij VVV-Venlo. De club van Maurice Steijn heeft twee punten meer, want vorige week werd er met minimaal verschil gewonnen van Willem II. Opta blikt vooruit op het duel in De Koel, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O Ajax won zeventien van de laatste negentien competitiewedstrijden tegen VVV-Venlo en hield in dertien van deze negentien duels de nul.

O De laatste vijf thuisgoals van VVV tegen Ajax in de Eredivisie vielen na de rust. De laatste Venlose thuistreffer tegen de Amsterdammers voor de thee kwam van Jos Luhukay in 1987 (3-1).

O Geen Eredivisieploeg schoot in de eerste speelronde zo weinig tussen de palen als VVV (1), terwijl de Limburgers samen met NAC ook de minste balcontacten in de vijandelijke zestienmeter noteerden (7).

O Van de ploegen die in zowel 2017/18 als 2018/19 in de Eredivisie actief zijn, ondernam VVV in 2018 de minste doelpogingen (184) en schoten op doel (62). Daarnaast scoorden de Venlonaren ook het minst (14).

O Ajax was in de afgelopen twee seizoenen telkens de best presterende ploeg in uitwedstrijden (37 punten in 2016/17 en 36 punten in 2017/18).

O Slechts één keer in de clubhistorie bleef Ajax zonder zege in de eerste twee Eredivisieduels van een seizoen (1958/59), destijds eindigde de ploeg het seizoen als zesde.

O Ajax won in de eerste speelronde zowel absoluut (99) als relatief (62%) de meeste persoonlijke duels; de drie spelers die de meeste persoonlijke duels wonnen zijn Ajacieden: Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech (15) en Noussair Mazraoui (14).

O Dusan Tadic bereidde vijf doelpunten voor in zijn zes Eredivisiewedstrijden tegen VVV-Venlo. Alleen tegen ADO Den Haag gaf de Serviër meer assists in Eredivisieverband (6).

O David Neres speelde tot nu toe slechts 135 minuten tegen VVV-Venlo in de competitie, maar kwam in deze periode wel tot drie goals en één assist.

O Erik ten Hag stond tot dusver bij zeventien Eredivisiewedstrijden van Ajax aan het roer, evenveel als zijn voorganger Marcel Keizer. In die periode pakte hij één punt meer dan Keizer (42 om 41), maar zag hij zijn team vijftien doelpunten minder maken (36 om 51).