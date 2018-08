Internazionale onderneemt juridische stappen na nare woorden vanuit Spanje

Internazionale aasde de afgelopen weken op de diensten van Luka Modric en een transfer van de middenvelder van Real Madrid naar de Italiaanse topclub leek op een gegeven moment realistisch. Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, klaagde vrijdagmiddag over de werkwijze van bepaalde clubs, waaronder Inter, en daar zijn de Italianen absoluut niet blij mee.

Tebas spuwde wederom zijn gal over Paris Saint-Germain, dat met hoge transfersommen voor inflatie zorgt op de transfermarkt, maar wees ook naar onder meer Juventus en Inter. "Inter heeft geen geld om spelers te halen en dan bieden ze Modric wel een hoge som geld aan (naar verluidt tien miljoen euro per jaar, red.), geld waar ik niet weet waar ze het vandaan halen", zo zei Tebas.

De voorzitter sprak tegenover ABC onder andere over 'vervelende trucjes', iets wat Inter in het verkeerde keelgat is geschoten. De Italiaanse topclub heeft via de officiële kanalen in een korte verklaring bekendgemaakt dat het juridische stappen gaat ondernemen tegen Tebas, maar i Nerazzurri maken niet bekend op welke wijze dit zal gebeuren en op welk termijn.