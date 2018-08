Van Bronckhorst: ‘We spelen een goede wedstrijd, dan mag ik niet positief zijn?’

Feyenoord wist donderdagavond in eigen stadion niet te winnen van AS Trencín en bleef tegen de Slowaken steken op een 1-1 gelijkspel, waardoor de Rotterdammers na de 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd Europees uitgeschakeld zijn. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet zich na het duel positief uit over zijn ploeg en herhaalt die mening op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Excelsior nog eens.

“We spelen een goede wedstrijd, dan mag ik niet positief zijn? Ik ben positief, mijn groep ook. De teleurstelling heeft de overhand, laat dat duidelijk zijn. Maar ik kan niet meer vragen dan de spelers donderdag hebben laten zien”, tekent RTV Rijnmond op uit de mond van de oefenmeester. Ondanks de nodige kansen wist Feyenoord niet te winnen van Trencín. “De wedstrijd is wel even blijven hangen, nagespeeld in mijn hoofd. Ook de vele kansen.”

“Als je zo'n wedstrijd op de mat legt, laat dat zien dat het team karakter heeft. Dat we ervoor zijn gegaan. Dat moeten we zondag ook weer doen”, vervolgt Van Bronckhorst, die in de wedstrijd tegen Excelsior geen beroep kan doen op Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius. Zij kregen vorige week in het duel met De Graafschap (2-0 nederlaag) een rode kaart en zitten dus een schorsing uit, al is Boëtius ook disciplinair geschorst. Verder zijn alle spelers die tegen Trencín tot de selectie behoorden inzetbaar, terwijl Jeremiah St. Juste en Renato Tapia nog twijfelgevallen zijn.

“Harde woorden zijn er echt wel gevallen. Maar jullie krijgen niet alles mee. Dat is maar beter ook. We kunnen niet alles delen. We zijn niet positief over dat wij eruit zijn, je moet dingen kunnen scheiden. Je wilt altijd Europees spelen, om jezelf te verbeteren en de club meer aanzien te geven. We zijn teleurgesteld over de uitschakeling, maar er is nog alles om voor te spelen. Het kan nog positief eindigen dit seizoen”, zegt de oefenmeester van de Rotterdammers, die beaamt dat Steven Berghuis een rode kaart had kunnen krijgen tegen Trencín.

“Die momenten moet je niet hebben, dan benadeel je je team”, aldus Van Bronckhorst over de actie van Berghuis. “Ik vind het mooi om te zien hoe wij gereageerd hebben na afgelopen weken. Ik ben trots op de manier waarop wij club vertegenwoordigd hebben. Dit is de enige manier om door te gaan. De resultaten komen dan weer.”