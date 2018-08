Ajax treft eerder genomen horde: ‘Dit wordt enkel gezegd om te destabiliseren’

Met nog zeven minuten op de klok mag Andriy Shevchenko aanleggen voor een strafschop en zijn inzet van elf meter is Maarten Stekelenburg te machtig. Met een 2-1 stand op het scorebord heeft Dynamo Kiev, na de eerder in 1-1 geëindigde heenwedstrijd in Oekraïne, genoeg aan nog één doelpunt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Een volle Johan Cruijff ArenA maakt zich op voor een hete slotfase, maar als scheidsrechter Alberto Mallenco een minuut of tien later op zijn fluit blaast voor het einde van de wedstrijd, gaat er toch een nog altijd voor Ajax gunstige eindstand de geschiedenisboeken in.

Die 2-1 zege dankzij doelpunten van Luis Suárez en Mounir El Hamdaoui op 25 augustus 2010 betekent namelijk de eerste Champions League-deelname voor de Amsterdammers sinds 2005 en de achterban geniet met volle teugen van de terugkeer op het hoogste podium. Ajax neemt het daarna in de groepsfase nog op tegen AC Milan, Real Madrid en het Franse AJ Auxerre, waarna het avontuur verder gaat in de Europa League, Anderlecht wordt verslagen en Spartak Moskou in de achtste finales uiteindelijk een maatje te groot blijkt.

Bijna acht jaar later vindt Ajax zichzelf terug in een soortgelijke positie, met alweer drie seizoenen zonder Champions League-deelname en Dynamo Kiev als laatste horde op weg naar de miljoenen van het kampioenenbal. De ploeg van trainer Erik ten Hag rekende in de eerste voorronde waaraan het deel moest nemen zonder al te veel moeite af met Sturm Graz en legde vorige week Standard Luik, na een eerder 2-2 gelijkspel in België, in eigen huis met een overtuigende 3-0 over de knie.

Het Kiev dat Ajax woensdag treft kent in tegenstelling tot de incarnatie van de ploeg die tijdens de vorige confrontatie in het veld stond geen grote blikvanger als Shevchenko. De legende van Oekraïne, Dynamo en AC Milan was destijds aan zijn laatste seizoenen als actieve voetballer bezig en slaagde er in 2010 niet meer in om zijn zo gevreesde stempel op het spel van Dynamo te drukken. Hoe anders was dat in de jaren negentig, waarin Kiev aan de hand van de legendarische Valeri Lobanovski zich weer oprichtte in Europa en met onder meer Sheva en Sergei Rebrov in de gelederen afrekende met grote namen als Barcelona en Real Madrid.

De halvefinalist van het Champions League-seizoen 1998/99 zag zijn elftal in de daaropvolgende jaren echter uit elkaar vallen en moest de binnenlandse dominantie gestaag overlaten aan Shakhtar Donetsk, dat aan de hand van een lichting talentvolle Brazilianen de meest succesvolle Oekraïense ploeg van de afgelopen tien jaar mag worden genoemd. Kampioenschappen in 2015 en 2016 daargelaten was een tweede plaats in het afgelopen decennium meestal het hoogst haalbare voor de club uit de hoofdstad en ook in de afgelopen twee seizoenen moest Dynamo zijn meerdere erkennen in de ploeg uit de Donbass.

Op Europees gebied wist Dynamo zich de afgelopen jaren vooral te onderscheiden in de Europa League, met kwartfinaleplaatsen in 2011 en 2015, waarin respectievelijk Sporting Braga en Fiorentina uiteindelijk als winnaars uit de bus kwamen, als uitschieters. Afgelopen seizoen bleek het Zwitserse Young Boys in de voorrondes van de Champions League te sterk voor de Oekraïners, waarna er in de laatste kwalificatieronde van de Europa League werd afgerekend met Marítimo. Dynamo eindigde vervolgens bovenaan een groep met Partizan Belgrado, opnieuw Young Boys en Skënderbeu. In de eerste knockout-ronde werd vervolgens afgerekend met AEK Athene, voordat uiteindelijk in de achtste finales Lazio een te grote uitdaging bleek.

Het huidige elftal kan met twaalf internationals van Oekraïne in de gelederen bepaald geen groentje op internationaal gebied genoemd worden. Naast blikvangers als Denys Garmash, aanvoerder Sergi Sydorchuk en Mykola Morzyuk heeft Dynamo met onder meer 47-voudig Hongaars international Tamás Kádár en de Kroatische WK-ganger Josip Pivaric ook een aantal niet uit Oekraïne afkomstige ervaren krachten in de gelederen. De club versterkte zich afgelopen zomer daarnaast met de Brazilianen Sidcley, overgenomen van Clube Atlético Paranaense, Tché Tché, afkomstig van Palmeiras, en de van Santos gehuurde Vitor Bueno.

Trainer Alyaksandr Khatshevich nam vorig jaar het stokje over van clubicoon Rebrov en is als oud-speler van de club bekend met het reilen en zeilen in Olympisch Stadion van Kiev. De Wit-Rus is echter ingestapt tijdens een turbulent hoofdstuk in de clubgeschiedenis, aangezien de oorlog in het oosten van het land ook zijn weerslag heeft op de grootmacht uit de hoofdstad. De club staat inmiddels alweer 25 jaar onder het bewind van de gebroeders Hryhoriy en Ihor Surkis en bevindt zich op financieel gebied in een niet al te florissante positie. Waar Hryhoriy, die tussen 1993 en 2002 als voorzitter de scepter zwaaide, de club in de jaren ’90 nog van de ondergang wist te redden, heeft Dynamo anno 2018 opnieuw te maken met zwaar weer.

Eerdere geruchten dat de club te koop staat werden in mei van dit jaar echter nog met duidelijke bewoordingen de kop in gedrukt door de huidige preses Ihor, die in 2002 het stokje overnam van zijn oudere broer: “Kijk naar onze spelers, hoe zij gekleed zijn, kijk naar het functioneren van de club. We lopen niet achter met het uitbetalen van de salarissen aan de spelers en de werknemers. Deze geruchten worden specifiek verspreid om de situatie te destabiliseren. Oké, niemand probeert te verbergen dat we in een financieel lastige situatie zitten, maar dat geldt voor het hele land en niet alleen voor Dynamo. Het is nu moeilijker dan een paar jaar geleden, maar dat is prima, daar zullen we mee omgaan. De club blijft functioneren”, was Surkis duidelijk.

De huidige voorzitter van Dynamo kon rekenen op bijval van broer Hryhoriy, tegenwoordig vicevoorzitter van de UEFA: “Als je het gaat vragen aan de spelers, coaches, de staf, werknemers, en we hebben het over een enorm aantal mensen, bijna duizend man die er alles aan doen om te zorgen dat de teams alle dingen krijgen die ze nodig hebben, zal iedereen zeggen dat er geen salarisachterstanden zijn, zelfs niet voor een maand. Geruchten dat Oleksandr Yaroslavsky (voormalig eigenaar van Metalist Kharkov, red.), de Chinezen of iemand anders Dynamo willen kopen worden niet besproken, aangezien de club niet te koop staat!”

“Het lot van Dynamo ligt mijn broer nauw aan het hart. Hij houdt al sinds zijn jeugd van dit team en sinds hij voorzitter is, kan niemand hem ervan beschuldigen dat de club niet goed gefinancierd wordt. Ja, er woedt op dit moment een oorlog in het land en er zijn omstandigheden waardoor sommige buitenlandse spelers niet meer hierheen willen komen zoals ze eerst wel deden. En degenen die er wel zijn willen nu wellicht uit Oekraïne vertrekken, maar verder doet de club er alles aan”, was de voormalige voorzitter duidelijk.