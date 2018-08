Perez gelooft oren niet: ‘Je bent wél Feyenoord, je bent gewoon een topclub’

Kenneth Perez vindt dat er bij Feyenoord te makkelijk excuses gezocht worden met termen als 'te weinig automatismen' en 'gebrek aan vertrouwen'. Dat waren de verklaringen van Robin van Persie en Jordy Clasie na het debacle tegen De Graafschap (2-0). “Het is eigenlijk ondenkbaar. Je bent wél Feyenoord, je bent gewoon een topclub”, claimt Perez.

“Ik hoor van alles over automatismen en vertrouwen, maar je voetbalt gewoon bij Feyenoord.” Het verschuilen achter dergelijke termen vindt Perez te makkelijk. “Ik snap dat Van Persie dat probeerde. Misschien deed hij het anders in de kleedkamer bij de spelers. Je moet het niet zomaar even van je afvegen", benadrukt de oud-voetballer.

“Je verliest van twee tegenstanders, waarvan er eentje een begroting heeft van 2,8 miljoen. Dat is rampzalig”, benadrukte Perez in het programma Natafelen op FOX Sports. Feyenoord beëindigde de wedstrijd met negen man na rode kaarten (twee keer geel) voor Eric Botteghin (67e minuut) en Jean-Paul Boëtius (80e minuut).

Feyenoord ging donderdag ook al met liefst 4-0 onderuit in de heenwedstrijd in Slowakije tegen AS Trencín in de derde voorronde van de Europa League.De winnaar van de Johan Cruijff Schaal heeft donderdag in de return in de eigen Kuip een klein wonder nodig om alsnog de play-offs van het tweede Europese bekertoernooi te bereiken.