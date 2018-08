Standard loert op ‘achilleshiel’ Ajax: ‘Ik weet dus dat het hier kan spoken’

Dinsdagavond gaat Standard Luik proberen een positief resultaat te boeken in de Johan Cruijff ArenA om zodoende een plek in de laatste voorronde van de Champions League veilig te stellen. Na het 2-2 gelijkspel vorige week in Luik beseft Michel Preud'homme dat het een lastige taak wordt om Ajax in eigen huis pijn te doen.

Preud'homme was eerder werkzaam als trainer van FC Twente en de Belg stond zodoende al meerdere keren tegenover Ajax. "De eerste keer dat ik hier kwam was voor de Supercup, dat is een heel mooie herinnering", zegt de oefenmeester van Standard op op een vraag van FOX Spots. "Daarna ben ik na de overwinning in de beker hier teruggekomen voor de titelwedstrijd (3-1 Ajax in 2011, red.). Dat is natuurlijk een minder mooie herinnering."

"Na de twee nederlagen was Ajax echt geprikkeld, er was echt vuur in dit stadion. Wij hebben toen afgezien. Die overwinning van Ajax was die dag helemaal verdiend. Ik weet dus dat het hier kan spoken. Als het echt moet, is het niet simpel om hier te spelen. En voor Ajax moet het. De verwachtingen zijn heel hoog. Ik hoop dat mijn ploeg het hoofd kan koel houden."

Preud'homme constateert dat er kansen liggen om Ajax pijn te doen, aangezien de Belgen in de heenwedstrijd twee keer hebben gescoord tegen de ploeg van Erik ten Hag. “Maar als je niet attent bent, kunnen ze je meteen ‘doodmaken’. Ik ga niet in details treden over de achilleshiel van Ajax. Op papier zijn zij sterker, maar in voetbal is alles mogelijk.”