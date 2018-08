Chelsea laat aanwinst van 40 miljoen na één jaar naar Milan gaan

Tiemoué Bakayoko verruilt Chelsea op huurbasis voor AC Milan, zo maken beide clubs via officiële kanalen bekend. De 23-jarige middenvelder verlaat the Blues zodoende al na één seizoen. In de huurdeal is een optie tot koop opgenomen, waardoor AC Milan Bakayoko volgende zomer voor naar verluidt 35 miljoen euro definitief over kan nemen.

De Fransman verruilde AS Monaco een jaar geleden voor Chelsea, dat veertig miljoen euro neertelde voor Bakayoko. Hij kende echter een moeizaam eerste seizoen in Engeland en kon niet altijd op een basisplaats rekenen onder manager Antonio Conte. Bakayoko speelde vorig seizoen totaal 43 wedstrijden, waarin hij tot 3 doelpunten en 3 assists kwam. Onder de nieuwe manager Maurizio Sarri hoeft Bakayoko niet te rekenen op een basisplaats.

In de wedstrijd tegen Huddersfield Town (0-3 winst) koos Sarri op het middenvelder voor N’Golo Kanté, Ross Barkley en aanwinst Jorginho. Bakayoko maakte tijdens het eerste competitieduel geen deel uit van de selectie van Chelsea. Ook tijdens de wedstrijd om de Community Shield tegen Manchester City (0-2 nederlaag) ontbrak de middenvelder in het keurkorps van Chelsea. Door de komst van Mateo Kovacic en Jorginho is Bakayoko overbodig geworden op Stamford Bridge.

Nu vervolgt hij zijn loopbaan dus bij AC Milan. I Rossoneri versterkten zich eerder deze zomer met Gonzalo Higuaín, José Manuel Reina, Mattia Caldara, Ivan Strinic en Alen Halilovic. AC Milan, dat vorig seizoen als zesde eindigde in de Serie A, begint de competitie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen Genoa.