AZ maakt miljoenen over aan PSV: ‘Hij zal hier veel wedstrijden spelen’

Albert Gudmundsson ruilt PSV per direct in voor AZ. De aanvaller heeft de medische keuring in Alkmaar met succes doorlopen en heeft zijn krabbel gezet onder een vierjarig contract. PSV houdt volgens het Eindhovens Dagblad circa twee miljoen euro over aan de transfer en heeft bovendien een doorverkooppercentage bedongen.

Omdat Gudmundsson zijn aflopende contract bij PSV niet wilde verlengen, was de regerend kampioen bereid om mee te werken aan een transfer. De 21-jarige IJslander kwam in 2015 over van sc Heerenveen en speelde vorig seizoen nog negen wedstrijden in de Eredivisie voor PSV. Onder Mark van Bommel had Gudmundsson geen uitzicht op veel meer speeltijd.

Bij Jong PSV maakte de international wel indruk: hij kwam in totaal tot 63 wedstrijden in de Eerste Divisie, waarin Gudmundsson 28 keer scoorde en 14 doelpunten voorbereidde. In het eerste elftal moest hij echter Hirving Lozano, Steven Bergwijn, Donyell Malen en Gastón Pereiro voor zich dulden. Een verhuur zag hij niet zitten en dus werd Gudmundsson verkocht.

“Ik ben heel blij dat ik hier getekend heb en kan niet wachten tot ik op het veld sta”, zegt de aanvaller op de clubsite van AZ. “Ik heb voor AZ gekozen omdat ze me al langer volgen en omdat ze aanvallend voetbal spelen. Er zijn hier bovendien al veel IJslandse spelers geweest die het goed hebben gedaan. Met een paar van hen heb ik gesproken en ze waren positief over AZ.”

“Albert is een creatieve, technisch vaardige en snelle speler die heeft bewezen dat hij op verschillende posities in de aanval kan spelen”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Wij hebben hem al sinds zijn tijd bij sc Heerenveen op onze lijst staan. Op het moment dat Albert bij ons zijn niveau haalt, zal hij veel wedstrijden gaan spelen.”