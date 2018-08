Buijs na competitiedebuut: ‘Ik sta hier met het schaamrood op de kaken’

Danny Buijs kende zondagmiddag een ongelukkig competitiedebuut als trainer van FC Groningen. Zijn ploeg ging op bezoek bij Vitesse met 5-1 onderuit door doelpunten van Bryan Linssen, Matús Bero, Roy Beerens, Jake Clarke-Salter en Tim Matavz, terwijl Ritsu Doan namens de Groningers op het scoreformulier kwam. Buijs zegt zich te schamen voor de prestatie van zijn ploeg.

“We moeten ons schamen, ik sta hier met het schaamrood op de kaken. Laat er geen onduidelijkheid over bestaan, ik ben hier verantwoordelijk voor. We hebben zeven weken de tijd gehad om ons klaar te stomen voor dit duel. Als dit dan het resultaat is, is dat moeilijk om te accepteren. We laten elkaar in de steek”, zegt Buijs in gesprek met FOX Sports. De oefenmeester voelde zich machteloos aan de zijlijn.

“Je probeert met wissels nog een kentering teweeg te brengen. Dat lukte ook niet. Het blijkt eens te meer dat wedstrijden 'om het echie' een andere spanning met zich meebrengen dan oefenwedstrijden”, stelt de oefenmeester. Hij krijgt bijval van Mimoun Mahi, die in Arnhem niet tot scoren kwam. De aanvaller raakte in de tweede helft wel de paal.

“Dit is schandalig, hoe wij vandaag gespeeld hebben. We moeten collectief in de spiegel kijken want dit kan niet. Iedereen was op een gegeven moment alleen maar met zichzelf bezig. Gelukkig kunnen we aanstaande vrijdag tegen Willem II al revanche nemen”, laat Mahi er geen misverstand over bestaan. FC Groningen ontvangt Willem II komende vrijdag in eigen stadion.