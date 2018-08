Depay eist hoofdrol op bij succesvolle seizoensopening Olympique Lyon

Olympique Lyon is het seizoen in de Ligue 1 gestart met een overwinning. Les Gones wonnen in eigen huis met 2-0 van Amiens SC, door doelpunten van Bertrand Traoré en Memphis Depay. De Oranje-international gooide het duel een kwartier voor tijd op slot met een fraaie vrije trap.

Bij Olympique Lyon verscheen Depay aan de aftrap, terwijl Kenny Tete op de reservebank begon. Léo Dubois kreeg de eerste mogelijkheid namens de thuisploeg, terwijl ook Traoré zich in de beginfase liet zien. De ex-Ajacied opende na 24 minuten spelen de score, na een fraaie solo aan de rechterkant van het veld. Voor rust kreeg Traoré de kans om zijn tweede van de middag te maken, maar hij liet dat na.

In de tweede helft kregen Mariano Díaz en Dubois al snel mogelijkheden om de marge te verdubbelen. Lyon liet echter na om het duel op slot te gooien en kwam onder druk te staan. Amiens kreeg via Quentin Cornette een kans op de gelijkmaker, maar zag Depay de wedstrijd uiteindelijk beslissen. Olympique Lyon kreeg een vrije trap op de rand van het strafschopgebied na een overtreding op Houssem Aouar. Depay schoot de bal vervolgens op fraaie wijze in de bovenhoek: 2-0.

In de slotfase kregen Stiven Mendoza namens Amiens en Tanguy Ndombele voor Olympique Lyon nog mogelijkheden om verandering te brengen in de 2-0 stand, maar doelpunten vielen niet meer. Les Gones beginnen zodoende met een overwinning aan het seizoen in de Ligue 1. Komende vrijdag staat de volgende competitiewedstrijd op het programma, als Olympique Lyon het opneemt tegen Stade Reims.