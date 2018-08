Liverpool is direct koploper na dikke zege op openingsspeeldag

Liverpool is op overtuigende wijze begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Het elftal van manager Jürgen Klopp had zondagmiddag voor eigen publiek geen kind aan West Ham United: 4-0. Mohamed Salah opende de score, waarna Sadio Mané (tweemaal) en Daniel Sturridge het kwartet completeerden. Liverpool is door de zege direct koploper in Engeland. Southampton en Burnley kwamen tegelijkertijd niet tot scoren in hun onderlinge wedstrijd.

Liverpool - West Ham United 4-0

De zege kwam eigenlijk geen enkel moment in gevaar voor Liverpool. The Reds waren vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij op het eigen Anfield en hadden uiteindelijk negentien minuten nodig om de score open te breken. Naby Keïta, die samen met Georginio Wijnaldum en James Milner het middenveld van Liverpool vormde, vervulde een hoofdrol bij het openingsdoelpunt. De van RB Leipzig overgekomen middenvelder wist na een lange rush Andrew Robertson te bereiken aan de linkerkant van het veld, waarna voor Salah een niet te missen voorzet volgde: 1-0.

West Ham United dook in de eerste helft via Marko Arnautovic tweemaal gevaarlijk op voor het doel van Alisson Becker, maar uiteindelijk was de ploeg van Manuel Pellegrini simpelweg niet opgewassen tegen het dynamische aanvalsspel van Liverpool. Lukasz Fabianski wist zich met enkele fraaie reddingen te onderscheiden, maar in de blessuretijd van de eerste helft moest de Poolse doelman alsnog voor een tweede maal vissen. Robertson bracht de bal in het strafschopgebied van de bezoekers, waarna Milner met een uiterste krachtsinspanning op de achterlijn Mané wist te bereiken. Voor de Senegalees was het vervolgens een koud kunstje om van dichtbij in een leeg doel binnen te werken.

Acht minuten na rust volgde de definitieve nekslag voor West Ham United. Na goed doorzetten van Roberto Firmino schoot Mané uit de draai fraai raak. De doelpuntenmaker deed dat overigens overduidelijk vanuit buitenspelpositie, maar arbiter Anthony Taylor besloot de treffer bij afwezigheid van de videoscheidsrechter goed te keuren. Liverpool kon de wedstrijd daarna probleemloos uitspelen en liep in de slotfase via Sturridge nog uit naar een riantere zege. De invaller liep de bal na een hoekschop van Milner bij de tweede paal binnen. Behalve Wijnaldum stond overigens ook Virgil van Dijk negentig minuten binnen de lijnen bij Liverpool.





Southampton - Burnley 0-0

Met Wesley Hoedt in de basis begon Southampton zwak aan de wedstrijd. In het eerste kwartier werd de thuisploeg teruggedrongen door Burnley, maar daarna kroop Southampton uit de schulp. Desondanks werd Joe Hart, die bij de bezoekers debuteerde onder de lat, nooit echt getest. De beste kansen waren voor Burnley: keeper Alex McCarthy van Southampton voorkwam treffers van Aaron Lennon en James Tarkowski met knappe reddingen. Na rust had Burnley het overwicht, zonder veel te creëren. Door een puike ingreep van Hoedt wist Johann Berg Gudmundsson niet te scoren en bleef het 0-0.