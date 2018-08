Pogba: ‘Er zijn dingen die ik niet kan zeggen, anders krijg ik een boete’

Paul Pogba weigert commentaar te geven inzake zijn situatie bij Manchester United. Nog geen maand na het winnen van het WK in Rusland had de middenvelder vrijdagavond met een rake strafschop een aandeel in de 2-1 zege op Leicester City. De Frans international was bovendien door manager José Mourinho tot captain benoemd. Of hij echt gelukkig is op Old Trafford, waar hij naar verluidt een moeizame relatie met Mourinho heeft, is maar de vraag.

“Er zijn dingen die ik kan zeggen en er zijn dingen die ik niet kan zeggen, anders krijg ik een boete”, benadrukte Pogba in gesprek met diverse Engelse media, als reactie op de vraag of hij zich op zijn gemak voelt bij Manchester United. Twee jaar na zijn rentree op Old Trafford moet Pogba op zijn tong bijten als zijn situatie ter sprake komt. Engelse media verzekeren dat hij vice-voorzitter Ed Woodward heeft laten weten dat hij graag wil vertrekken en dat zaakwaarnemer Mino Raiola tot een vergelijk met Barcelona is gekomen.

Een woordvoerder van Manchester United ontkende eerder deze week dat er een gesprek tussen Woodward en Pogba heeft plaatsgevonden. De eerste scheuren in het huwelijk tussen Pogba en Mourinho vonden afgelopen seizoen al plaats en de Fransman kon enkele opmerkingen van zijn manager gedurende het WK, ‘hij mag in de Premier League net zo gaan spelen als op het WK’, niet waarderen. Pogba keerde eerder deze week terug van zijn vakantie om de training te hervatten en mocht vrijdag meteen de aanvoerdersband om zijn arm schuiven.

“Wat bedoel je of ik nu de echte Pogba ben? Je moet een ding weten: een speler die wordt gekozen en gelukkig is, voelt zich altijd meer op zijn gemak dan wanneer hij niet gelukkig is. Dat is alles wat ik te zeggen heb. Als je niet gelukkig bent, kun je niet alles geven. Na het WK ben ik nog steeds dezelfde persoon. Ik ben Paul Pogba. Dezelfde Paul Pogba als voorheen. Dit is de Paul Pogba van het WK, maar dan in een ander team.”