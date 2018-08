‘PSV ziet waarschijnlijk af van ‘man van 15 miljoen’ na komst Thomas’

PSV wist zich vrijdag te versterken met Ryan Thomas, die voor naar verluidt drie miljoen euro overkomt van PEC Zwolle. De komst van de 23-jarige Nieuw-Zeelander betekent dat de regerend landskampioen waarschijnlijk afziet van de komst van Érik Guttiérez, zo weet het Eindhovens Dagblad zaterdag te melden. Een transfer van Mexicaans international lijkt nu definitief van de baan te zijn.

De regionale krant schrijft dat PSV lang geprobeerd heeft om de middenvelder op te pikken bij Pachuca. Die club wilde echter een dusdanig hoog bedrag ontvangen voor de boezemvriend van Hirving Lozano, dat het de beleidsmakers in het Philips Stadion ‘buikpijn’ heeft bezorgd, zo wordt er gesteld. De negenvoudig international moest namelijk maar liefst vijftien miljoen euro opleveren en dat was PSV te gortig.

De Eindhovenaren vonden dat bedrag namelijk niet alleen niet marktconform, maar hebben er ook hun twijfels over of een dergelijke investering in Gutiérrez in de toekomst nog een mooie winst op zal leveren. Helemaal uitgesloten dat PSV toch weer terugkeert bij Pachuca is het overigens niet, maar dan zal er eerst wel voor een fors bedrag verkocht moeten worden. Aangezien de spelers die de meeste waarde vertegenwoordigen deze zomer bij de club lijken te blijven, is de kans klein dat dit gaat lukken.

Trainer Mark van Bommel liet onlangs wel doorschemeren dat zijn club mogelijk nog niet klaar is op transfergebied. PSV versterkte zich deze zomer naast Thomas al met Denzel Dumfries, Angeliño, Nick Viergever, Trent Sainsbury en de meteen weer aan VVV-Venlo verhuurde Lars Unnerstall, terwijl Jordy de Wijs, Santiago Arias en Joshua Brenet vertrokken. De Brabanders willen in het restant van de transferzomer nog een aantal jonge speler verhuren en nemen mogelijk ook afscheid van Nicolas Isimat-Mirin, die nog mag vertrekken. De stopper wordt de laatste dagen in verband gebracht met een overstap naar Besiktas.